Efsanevi bir Netflix başyapıtı olan House of Cards, izleyicileri tamamıyla kendisine hapsediyor. Başkanlık uğruna her türlü pisliği yapabilen bir adamın hikayesinin anlatıldığı bu yapım, en iyi Netflix dizilerinden biri olarak huzurlarınıza geliyor. 4 sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen House of Card bu başarısını IMDb’den 9,0 puan alarak taçlandırıyor.

HOUSE OF CARDS KONUSU

House of Cards konusu, günümüz Washington D.C’sinde geçmekte. Güney Karolina’nın 5. bölgesinden demokrat partiye seçilmiş Frank Underwood ve eşi Claire Underwood’ün hikayesine tanık olacağız dizide. Frank, çalışmalarının karşılığını alacağını düşünerek Amerikan Dış İşleri Bakanı seçileceğini düşünmektedir ancak sonuç düşündüğü gibi olmaz ve seçilmez.

Frank bu olaydan sonra yükselmek için türlü türlü yollar deneyecek, gerektiğinde Beyaz Saray’ın içine ajan bile sokup bilgi toplayacak, gerektiğinde de ihanete uğrayacaktır. İşte biz House of Cards dizisinde buna tanık olacağız. Siyasette yükselmek için nasıl entrikaların döndüğünü göreceğiz dizide, bunun halka olan etkisini de göreceğiz.

House of Cards, girişte de bahsettiğimiz gibi siyaset sevenler için çok uygun bir dizi. House of Cards konusunu anlamanızı temenni ettikten sonra House of Cards oyuncuları bölümümüze geçiyoruz.

HOUSE OF CARDS OYUNCULAR

Frank Underwood – (Kevin Spacey); Dizinin baş kahramanı olan Francis J. “Frank” Underwood, halihazırda güçlü bir siyasetçi olarak karşımıza çıkıyor. Frank Underwood, istediğini elde edebilmek için her yola başvuran ve haddinden fazla hırslı bir yapıya sahip.



Claire Underwood – (Robin Wright): “Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır,” sözünün adeta hayat bulduğu House of Cards dizisinin en ilgi çekici karakterlerinden biri olan Claire Underwood; özellikle de soğukkanlılığıyla tüylerimizi ürpertiyor.

Doug Stamper – (Michael Kelly); Underwood’un sadık personel şefi ve en güvendiği sırdaşı olan Douglas “Doug” Stamper, saplantısına yenik düşerek yapmış olduğu hatalar çoğu zaman Frank’in canını sıkıyor ve politik süreçte onu bir tehdit haline getiriyor.

Zoe Barnes – (Kate Mara); Hırslı bir gazeteci olan Zoe Barnes da Frank’in bir diğer modeli olarak karşımıza çıkıyor. Başarıya giden yolda her şeyi göze alan Barnes; Underwood ile samimi ilişkiler kurarak, onun politikadaki rakiplerini yıkabileceği bir silah olarak görev alıyor.

Mahershala Ali – (Remy Danton): Glendon Hill’de bir avukat ve lobici olan Remy Danton, başlangıçta SanCorp adındaki doğalgaz şirketi için çalışıyordu. İkinci sezonda ise Raymond Tusk için çalışmaya başlayan ve üçüncü sezonun sonlarına doğru ise Underwood’un genel sekreterliğini yapan Remy, ilerde oyun değiştiricilerden biri olabilir.

Peter Russo – (Corey Stoll): Pennsylvania 1. Kongre Bölgesi’nden Demokrat Parti’nin bir kongre üyesi ve iyileşen bir bağımlı olan Peter Russo, zayıf bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Elbette ki bazı zamanlar kendisini gösterebilmek için canla başla çalışan hırslı bir adama da dönüşebiliyor.

Jackie Sharp – (Molly Parker): Demokrat Parti’nin Kaliforniya kongre üyesi olan Jacqueline “Jackie” Sharp; kıdemli bir asker ve parti denetçisi olarak karşımıza çıkıyor. Başlangıçta çok önemli bir karakter olmasa da üçüncü sezonda önemi biraz da olsa artıyor. Dizide Jackie karakterine Deadwood dizisinden ve Yol filminden hatırladığımız Molly Parker hayat veriyor.