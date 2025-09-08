Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer "How To Trail Run" organizasyonunun 10. sezonu başlıyor - Diğer Haberleri

        "How To Trail Run" organizasyonunun 10. sezonu başlıyor

        Salomon, "How To Trail Run" (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu başlatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 21:34 Güncelleme: 08.09.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "How To Trail Run" organizasyonunun 10. sezonu başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salomon, "How To Trail Run" (HTTR) organizasyonunun 10. sezonunu başlatacak.

        Kınalıada'da 14 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk etkinliğinde katılımcılar, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koşu deneyimi yaşayacak. Koşunun ardından katılımcılar için kahvaltı, sürpriz hediyeli yarışmalar ve sosyal paylaşım ortamı hazırlanacak.

        Katılımcı sayısı sınırlı tutulan sezon açılış etkinliğinin yanı sıra sezon boyunca her hafta sonu yol ve patika koşularını sürdüren gruba katılanlardan profesyonel koşucu olma şartı aranmayıp HTTR uygulaması üzerinden ücretsiz kayıt alınacak. Katılımcılar, her koşuda uygulama üzerinden puan biriktirip bunları Salomon mağazalarındaki alışverişlerinde kullanabilecek.

        Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Türkiye'deki uzun soluklu tek koşu grubu olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, "İlk başladığımız yıllarda Türkiye'de koşu etkinlikleri hem sayıca çok az, hem de ilgi gören bir alan değildi. Bugün geldiğimiz noktada ise büyük şehirler kadar kırsallarda da birçok koşu grubu oluştu. İnsanlar koşuyu bir sosyalleşme aktivitesi olarak görüyor. Amatör olarak başlayan birçok sporcu, artık uluslararası ultra trail yarışlarında dereceler alıyor. On yıl boyunca her hafta sonu bir araya gelen ve en az üç yüz kişinin katıldığı koşularımız artarak devam ediyor. Etkinliğimizin amacı bulunduğu yeri korumak değil, her zaman daha fazla katkı sağlayabileceği yenilikler getirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerek takım koçlarımız, gerek ekip arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        CHP yeni il binasının yeri belli oldu
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Gürsel Tekin, il başkanlığına geldi
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        Doblo yeniden Bursa'da üretilecek
        CHP’den yeni hamle
        CHP’den yeni hamle
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        Kağıt kontrat ortadan kalkacak
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        "Madalya peşinde koşmak için sahaya çıkacağız!"
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        İzmir'de polis merkezine saldırı!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        F.Bahçe'den teknik direktör açıklaması!
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Akran zorbalığında 4. sıradayız
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Lastik değiştiren evli çiftin trajik sonu!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        Icardi'den kilo fazlası eleştirilerine yanıt!
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        İspanya'dan İsrail'e 9 maddelik yaptırım paketi
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta!
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        OVP’de 2026 dolar kuru 46,60 TL
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Bir subayın gözünden Çanakkale Savaşı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?