HR Bank,Pozitif'i devralmak için Rekabet'e başvurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

HR Bank,Pozitif'i devralmak için Rekabet'e başvurdu

HR Bank, Hapoalim Bank'ın kontrolünde olan Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu

HR Bank,Pozitif'i devralmak için Rekabet'e başvurdu

İngiltere merkezli HR Bank, Hapoalim Bank'ın kontrolünde olan Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bank Pozitif'ten 9 Şubat'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bankanın ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş.'nin, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Açıklamada ''Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.'' denilmişti.

İngiltere merkezli HR BANK üst yönetimi yazılı açıklama yaparak Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemlerinin tamamlandığını, onay için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sürecinin başlatıldığını duyurmuş, anlaşmanın tutarı belirtilmemişti.

YÜZDE 30'U CINGILLIOĞLU AİLESİ'NİN ELİNDEYDİ

İsrail'in Türkiye'deki en büyük yatırımlarından olan Bank Pozitif'in ana hissedarı Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) bankadaki payı yüzde 69.83'tü. Tarshish, Bank Hapoalim B.M.’nin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki. Bank Hapoalim B.M.’nin hisseleri Tel Aviv ve Londra borsalarında işlem görüyor. Bankanın yüzde 30.17'si de Halit Cıngıllıoğlu Ailesi'ne ait C Faktoring'in elindeydi. C Faktoring A.Ş.’nin ana ortağı Damla Cıngıllıoğlu.

2001 yılında yaşanan bankacılık krizinde devletin el koyduğu ilk banka olan Halit Cıngıllıoğlu'nun bankası Demirbank, TMSF'ye devrolmuş, 350 milyon dolara HSBC'ye satılmıştı. Halit Cıngıllıoğlu, bankacılıktan vazgeçmemiş, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den 2001 yılında el konulan Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın almış ve bankanın adını C Bank olarak değiştirmişti. Bu bankanın yüzde 57.55'sini 2006'da 100 milyon dolara İsrailli Bank Bank Hapoalim'e satan Cıngıllıoğlu yeniden Bank Pozitif adını alan bankada da ortaklığını sürdürüyordu. Satın alma işlemini Bank Hapoalim'e ait Tarshish-Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin Bank Pozitif'in artırılan sermaye paylarına katılmasıyla gerçekleştirmişti. Bank Hapoalim, geçen süre içinde bankadan hisselerini 76 milyon dolar daha artırmış ve yüzde 69.83'e yükseltmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
PARAPiyasalarda gözler ABD enflasyonunda
AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,5 daraldı
PARAAB ekonomisi 4. çeyrekte 0.5 daraldı
OECD Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini yükseltti
PARABüyüme tahminini artırdı
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARAMerkez'den piyasaya 66 milyar lira
GameStop hisseleri yüzde 41.2 yükseldi
PARAGameStop'ta sert yükseliş
Bitcoin yeniden 1 trilyon dolarlık piyasa değerinin üzerine çıktı
PARABitcoin 2 haftanın zirvesinde
Piyasalarda yön arayışı
PARAPiyasalarda yön arayışı
Güncel kredi faiz oranları Mart 2021: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranları
PARABankaların kredi faiz oranları
ABD Hazine Bakanı Yellen, ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savundu
PARAABD Hazine Bakanı'ndan 1,9 trilyon dolarlık destek ...
Fed maaş koruma programını 3 ay uzattı
PARAMaaş koruma programını uzattı