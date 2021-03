HR Bank,Pozitif'i devralmak için Rekabet'e başvurdu

İngiltere merkezli HR Bank, Hapoalim Bank'ın kontrolünde olan Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin kontrolünü devralmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Bank Pozitif'ten 9 Şubat'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada bankanın ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş.'nin, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Açıklamada ''Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.'' denilmişti.

İngiltere merkezli HR BANK üst yönetimi yazılı açıklama yaparak Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemlerinin tamamlandığını, onay için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sürecinin başlatıldığını duyurmuş, anlaşmanın tutarı belirtilmemişti.

YÜZDE 30'U CINGILLIOĞLU AİLESİ'NİN ELİNDEYDİ

İsrail'in Türkiye'deki en büyük yatırımlarından olan Bank Pozitif'in ana hissedarı Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) bankadaki payı yüzde 69.83'tü. Tarshish, Bank Hapoalim B.M.’nin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki. Bank Hapoalim B.M.’nin hisseleri Tel Aviv ve Londra borsalarında işlem görüyor. Bankanın yüzde 30.17'si de Halit Cıngıllıoğlu Ailesi'ne ait C Faktoring'in elindeydi. C Faktoring A.Ş.’nin ana ortağı Damla Cıngıllıoğlu.

2001 yılında yaşanan bankacılık krizinde devletin el koyduğu ilk banka olan Halit Cıngıllıoğlu'nun bankası Demirbank, TMSF'ye devrolmuş, 350 milyon dolara HSBC'ye satılmıştı. Halit Cıngıllıoğlu, bankacılıktan vazgeçmemiş, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den 2001 yılında el konulan Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın almış ve bankanın adını C Bank olarak değiştirmişti. Bu bankanın yüzde 57.55'sini 2006'da 100 milyon dolara İsrailli Bank Bank Hapoalim'e satan Cıngıllıoğlu yeniden Bank Pozitif adını alan bankada da ortaklığını sürdürüyordu. Satın alma işlemini Bank Hapoalim'e ait Tarshish-Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin Bank Pozitif'in artırılan sermaye paylarına katılmasıyla gerçekleştirmişti. Bank Hapoalim, geçen süre içinde bankadan hisselerini 76 milyon dolar daha artırmış ve yüzde 69.83'e yükseltmişti.