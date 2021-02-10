Yatırım ve kalkınma bankası Bank Pozitif el değiştiriyor. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre bankanın ortakları Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) ve C Faktoring A.Ş., Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'de (Banka) sahip oldukları payların tamamının satışı konusunda bir alıcı ile 9 Şubat 2021 tarihinde anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada ''Yapılan anlaşmanın geçerli olabilmesi için 30 Haziran 2021 tarihine kadar alıcı tarafından BDDK'nın ve ana ortağımız Tarshish tarafından ilgili İsrail otoritesinin onayının alınması gerekmektedir.'' denildi.

KAP açıklamasında alıcının ismi belirtilmedi. İHA'nın haberine göre İngiltere merkezli HR BANK üst yönetimi yazılı açıklama yaparak Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemlerinin tamamlandığını, onay için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sürecinin başlatıldığını duyurdu. Tutar belirtilmeyen açıklamada, BDDK sürecinin tamamlanmasının ardından ‘yeni nesil bankacılık vizyonu ve 3 yıllık programın’ kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

ŞUBAT 2019'DA SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Bank Hapoalim, Şubat 2019'da Bank Pozitif'i satışa çıkarmıştı. Bank Pozitif, Türkiye ile İsrail arasındaki 2009'daki One Minute ve 2010 yılındaki Mavi Marmara gerginliğinin ardından 2015 yılında da satış için çeşitli görüşmeler yapmış ancak sonuç alınamamıştı.

BANK POZİTİF 988 MİLYON TL'LİK AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ İLE 40'INCI SIRADA

Kuruluş Yılı 1998 Toplam Aktifler (Milyon TL) 988 Sıra 40 Toplam Krediler (Milyon TL) 782 Toplam Mevduat 0 Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) 281 Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 337 Net Dönem Kar/Zararı (Milyon TL) -25 Bilanço Dışı Hesaplar (Milyon TL) 9.591 Şube Sayısı 1 Çalışan Sayısı 51

Türkiye Bankalar Birliği/ Eylül 2020 itibarıyla

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 5.5 TRİLYON TL

Toplam Aktifler (Milyon TL) 5.569.207 Toplam Krediler (Milyon TL) 3.591.413 Toplam Mevduat 3.280.896 Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) 542.757 Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 106.414 Net Dönem Kar/Zararı (Milyon TL) 43.553 Bilanço Dışı Hesaplar (Milyon TL) 32.879.068 Şube Sayısı 10.079 Çalışan Sayısı 186.654



YÜZDE 30'U CINGILLIOĞLU AİLESİ'NİN ELİNDEYDİ

İsrail'in Türkiye'deki en büyük yatırımlarından olan Bank Pozitif'in ana hissedarı Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd. (Tarshish) bankadaki payı yüzde 69.83'tü. Tarshish, Bank Hapoalim B.M.’nin doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 100 iştiraki. Bank Hapoalim B.M.’nin hisseleri Tel Aviv ve Londra borsalarında işlem görüyor. Bankanın yüzde 30.17'si de Halit Cıngıllıoğlu Ailesi'ne ait C Faktoring'in elindeydi. C Faktoring A.Ş.’nin ana ortağı Damla Cıngıllıoğlu.

2001 yılında yaşanan bankacılık krizinde devletin el koyduğu ilk banka olan Halit Cıngıllıoğlu'nun bankası Demirbank, TMSF'ye devrolmuş, 350 milyon dolara HSBC'ye satılmıştı. Halit Cıngıllıoğlu, bankacılıktan vazgeçmemiş, kızı Damla için Kasım 2002'de TMSF'den 2001 yılında el konulan Toprak Bank'a ait yatırım bankası Bank Pozitif'i satın almış ve bankanın adını C Bank olarak değiştirmişti. Bu bankanın yüzde 57.55'sini 2006'da 100 milyon dolara İsrailli Bank Bank Hapoalim'e satan Cıngıllıoğlu yeniden Bank Pozitif adını alan bankada da ortaklığını sürdürüyordu. Satın alma işlemini Bank Hapoalim'e ait Tarshish-Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin Bank Pozitif'in artırılan sermaye paylarına katılmasıyla gerçekleştirmişti. Bank Hapoalim, geçen süre içinde bankadan hisselerini 76 milyon dolar daha artırmış ve yüzde 69.83'e yükseltmişti.

CINGILLIOĞLU TÜRKİYE'DE BANKACILIKTAN ÇIKMIŞ OLACAK

Bank Pozitif'in satışıyla, Cıngıllıoğlu Türkiye de bankacılıktan çıkmış olacak. Halit Cıngıllıoğlu'nun Hollanda'da kurulu Demir-Halk Bank adlı bankası bulunuyor.

ADABANK'A TALİP OLMUŞTU

Hızlı büyüyecek konut pazarından pay almak için Türkiye pazarına girdiklerini açıklayan BankPozitif, Türkiye'deki şubeleşme ve büyüme stratejisini mevduat bankacılığına adım atarak uygulamaya geçirmek istemiş ve TMSF bünyesindeki Uzanların eski bankası Adabank'a talip olmuştu. Ancak bankayı satın alamamıştı. Bank Pozitif 2010 yılında 90 milyon dolar muhammen bedelle dördüncü kez satışa çıkan Adabank'a 42 milyon dolarlık teklif yapmıştı



2012'DE ŞUBELERİNİ KAPATTI, DİJİTALE ODAKLANDI

1998'de yatırım bankacılığı yapmak üzere kurulan, merkezi İstanbul'da bulunan BankPozitif 'yeni nesil bankacılık uygulaması' çerçevesinde Ocak 2012'de 14 şubesini kapatmıştı. Sıfır şube ile çalışan Bank Pozitif, bireysel bankacılıkta kredi başvurularını internetten alıp, kredisi onaylanan müşterinin evrakları imzalaması için ise belgeler talep edilen eve, işyerine ya da pastaneye götürdüğünü duyurmuştu.