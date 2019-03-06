Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK ) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz , bir hakimin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılanan sanığa beraat verdiği için yer değiştirme cezasına çarptırıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, söz konusu hakimin beraat kararı verdiği için değil o kararın gerekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle görev yerinin değiştirildiğini vurguladı. Yılmaz, “HSK’nın sırf verdiği karar nedeniyle hakimi cezalandırması varlık nedenine aykırıdır” dedi.Hakim Aydın Başar, Balıkesir hakimi olduğu dönemde Facebook'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmekle suçlanan biri hakkında beraat kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Başar'ı bu kararın gerekçesinde yer alan bazı ifadeler nedeniyle HSK'ya şikayet etti. HSK soruşturma neticesinde, Başar hakkında 'yer değiştirme' cezası verdi.

HSK Başkan Vekili Yılmaz, Başar'a, bu kararı nedeniyle "yer değiştirme" cezası verildiği iddialarına ilişkin makamında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, hiç bir hakime vicdani kanaatine göre sadece karar verdiği için ceza verilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı. Hakimin beraat kararıyla ilgili yazdığı gerekçe nedeniyle şikayet edildiğini belirten Yılmaz, “gerekçe incelendiğinde, hakimin sanıkla aynı düşünce dünyasını paylaştığı izlenimi verip, kendisini sanık yerine koyduğu, toplumun farklı kesimlerinin siyasi düşüncelerine, bu kesimlerin olaylar hakkındaki kanaatlerine yer verdiği ve siyasi değerlendirmelerde bulunduğu görülüyor” ifadelerini kullandı.Hakimin verdiği beraat kararının Yargıtay tarafından bozulduğunu anımsatan Yılmaz, HSK'nın yaptığı inceleme sonucu hakim hakkında disiplin suçundan işlem yapıldığını kaydetti. Yılmaz, "yargılamaya konu dosyada, sosyal medya paylaşımları açıkça suç teşkil etmesine rağmen dosya kapsamındaki delillerle örtüşmeyecek şekilde beraate hükmedilmek suretiyle ilgilinin yargısal görevini tarafsız, önyargısız ve iltimassız yerine getiremeyeceğini ortaya koyduğu" kanısına vardıklarını söyledi.Başkanvekili Yılmaz, Hakim Başar’a, Hakimler ve Savcılar Kanunundaki, "Yaptıkları işler ve davranışlarla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandıran hakim ve savcılara yer değiştirme cezası uygulanacağına" ilişkin hüküm gereğince disiplin cezası verildiğini bildirdi. Bu cezanın da HSK Genel Kurulu tarafından yerinde bulunarak, kesinleştiğine dikkat çekti. Yılmaz, aynı hakim tarafından FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra aynı suç nedeniyle yapılan yargılamalarda mahkumiyet kararı verildiğini de kaydetti.Hiçbir hukuk devletinin kendi varlığını tehdit eden adalet sistemini keyfileştirecek bu tür davranışlara izin vermesinin düşünülemeyeceğini ifade eden Yılmaz, “Bu nedenle hakkında soruşturma yapılan ilgili hakim hakkındaki düzenlenen müfettiş raporu önce HSK 2. Dairesinde görüşülmüş ve verdiği kararın sonucu nedeniyle değil, kararda zikrettiği gerekçenin hukuk ahlakına, yargı geleneklerimize Anayasa ve yasalarımızın öngördüğü sınırlara aykırı olması, en önemlisi ise hakimin tarafsızlık ilkesini gölgeleyen, adalete duyulan güven ve saygınlığı azaltıcı nitelikte görülmesi nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanununun öngördüğü yaptırıma tabi kılınmıştır. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, adil yargılama ilkelerini içselleştiren, misyonlarından en önemlisi hakim ve savcı güvencesini sağlamak olan ve adaletin güven veren, saygınlık uyandıran şeklinde işlemesinden sorumluluğu olan HSK'nın sırf verdiği karar nedeniyle hakimi cezalandırması varlık nedenine aykırıdır."