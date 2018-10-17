Kararname ile daha önce çıkarılan yaz kararnamesi ile görev yeri değiştirilen ancak bu değişikliklere itiraz edenlerin yeni görev yerleri belirlendi. Kararname ile ayrıca özellikle adli yargı istinaf mahkemelerine yargılamaları hızlandırmak için takviyeler yapıldı.

Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nde yeni bir terör dairesi kurulması da kararlaştırıldı. HSK 1. Dairesi Başkanı Halil Koç, kararnameye ilişkin sosyal medya hesabından, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince; 346 Adli Yargı İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 29 İdari Yargı hakimini kapsayan mazeret kararnamesi çalışması tamamlanmış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Hayırlı olsun” mesajını paylaştı.

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