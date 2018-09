HT MASA ekibi haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

6 | 29

İPEK DURKAL: Muhtemelen Gülben Ergen’in çok önemli ve büyük düşmanları var. Yoksa neden bir ilişki ‘alacağım öç sana’ diye başlayıp ‘yolumuzda, düşmanlarımızın yüzünü güldürmeyecek kadar sağlam temeller attık’ diye bitsin ki? Ayrıca Gülben Ergen’in her ayrılığında aynı şeyi düşünüyorum: Bu kadar mükemmel bir kadından insan nasıl ayrılır? Her şeyi dört dörtlük. Adamların işledikleri suç ona, içlerindeki göç ona. Herkesten daha iyi dost. Herkesten daha iyi kalpli. Herkesten başarılı. Ve en önemlisi, eşi benzeri olmayan bir anne. Herkesten ve her şeyden çok daha fazlası olan Ergen eminim çok kısa bir süre sonra yeniden aşkı bulacaktır.