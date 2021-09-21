Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde, bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda, 1,2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil türü de envantere alındı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlarla öğrencilerden oluşan ekip, Denizli'de Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yüzey araştırması yaptı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Tarih Kurumunun da destek verdiği çalışmalarda, geçen yıllarda Beyağaç ilçesinde 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen filin ardından bu yıl da Buldan ilçesinde 17 milyon yıl öncesine tarihlendirilen file ait savunma dişi keşfedildi.
Bölgede gerçekleştirilen araştırmalarda 1,2 milyon ila 17 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 38 farklı fosil türü de envantere alındı.
Dr. Öğretim Üyesi Aytek, Denizli'de 2017'de başladıkları yüzey araştırmalarında birçok hayvana ait fosil bulduklarını, bu yıl beşincisini gerçekleştirdikleri çalışmalarda bunlara yenilerini eklediklerini belirtti.
Bu yılki en önemli buluntuyu Buldan'da tespit ettiklerini anlatan Dr. Aytek, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz yıllarda Buldan'da çalışma yaptığımız yerleri, bu yıl daha detaylı şekilde araştırdık. Buldan'da yeni bir fosil lokalitesi keşfettik. Ekibimizde yer alan jeolog Prof. Dr. Cihat Alçiçek'in çalışmaları sırasında tespit ettiği bir yerde yaptığımız araştırmada fil fosiline rastladık. Biz Denizli'de birçok fil fosili bulmuştuk ama buradaki buluntu, Denizli'deki fil tarihini çok daha geriye çekiyor. Bizim aralığımız genelde 7 ile 9 milyon yıldı ama bu bölgedeki fosilin biz 16 ile 17 milyon yıllık olabileceğini düşünüyoruz. Denizli'de daha önce bulduğumuz fosillere göre çok daha yaşlı, hatta kentte bulunan en eski memeli fosili diyebiliriz. Aynı zamanda bu dönemde Anadolu'da da çok fazla fil fosili yok. Dolayısıyla ender fosillerden birini bulduğumuzu söyleyebiliriz."
Aytek, daha önce buldukları fosillerin en eskisinin 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünüldüğünde, bu fosilin Denizli'deki memeli yaşamını çok daha eskiye çektiğine işaret etti.
"PALEONTOLOJİK KAZI YAPACAĞIZ"
Bu yılki çalışmalarda daha önce bilinen Beyağaç'taki Sazak ve Çal'daki Mahmutgazi bölgesinin çevresinde yeni fosil alanları keşfettiklerini ifade eden Aytek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle Sazak'taki yeni keşfettiğimiz lokalitede önemli bir boynuzlu hayvan türü tespit ettik. Bununla ilgili yapılacak çalışmalarla da bunu makaleye dökeceğiz. Yine önemli bir çalışmamız daha önce keşfettiğimiz Tavas ilçesindeki bir lokaliteydi. Burada çok zengin bir fauna bulmuştuk. Bu yıl da orada yeni fosiller tespit ettik. Bu yıl yapacağımız başvuru ile 2022 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izni alırsak bölgede bir paleontolojik kazı çalışması gerçekleştireceğiz. Beş yıllık çalışma sonucunda 8 farklı lokalitede toplam 38 hayvan türüne ait fosilleri tespit ettik. Kazı çalışmasıyla bölgenin tarih öncesindeki hayvan yaşamına ilişkin birçok bilgiyi ortaya çıkarabileceğimizi umuyoruz."
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