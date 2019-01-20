- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kanada polisinin, Amerikan makamlarının talebi üzerine geçen 1 Aralık'ta Vancouver Havaalanı’nda tutukladığı Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki belirsizlik devam ediyor.
Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ian MacLeod, Kanada basınından gelen bir talep üzerine konuyla ilgili bir açıklama yaptı. AA'nın haberine göre; sözcü MacLeod, Vancou’nun iadesi konusunda ABD makamlarından henüz resmi bir başvuru gelmediğini duyurdu.
Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Mıng davasında gerekli evrakları içeren dosyasının henüz kendilerine ulaşmadığını ve Amerikan makamlarının bunu 30 Ocak 2019 tarihine yapmaları gerektiğini söyledi.
ABD İÇİN GERİ SAYIM İŞLİYOR
Bu tür iade davalarında uzman olan hukukçulara göre, ABD'nin son başvuru tarihini kaçırması durumunda, Mıng'ın tamamen serbest bırakılması için hukuki zemin de doğmuş olacak.
Kanada'nın iade yasası uyarınca ABD'ye, Mıng'ın resmi iade talebinde bulunması için tutuklama tarihinden itibaren 60 gün süre verildi.
Sözcü Ian McLeod, "Resmi iade talebi destekleyici belgeler dahil henüz ABD tarafından yapılmamıştır. Bu isteği iletmek için 30 Ocak 2019'a kadar süreleri var. O sürede başvuru yapılması halinde, sürecin devamı ve karar vermek için bir 30 gün daha var." dedi.
Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018 tarihinde Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından, davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Vancou’nun ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı olarak salıverilmesine hükmetmişti.
Vancou’nun tutuklanmasının ardından gelen günlerde bu kez Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile girişimci iş adamı olan Michael Spavor’u, Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak aynı günlerde ölüm cezasına mahkum etti.
Batılı analistler, tutuklamaların ve ölüm cezasının Pekin yönetiminin Kanada’yı Mıng Vancou’yu tamamen serbest bırakmaya zorlama girişiminin bir parçası olarak yorumluyorlar.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.