ABD'li doktor Marc Siegel, katıldığı televizyon programında Jeffrey Epstein'in ölümüyle ilgili yapılan otopsinin sonucunu değerlendirdi. Siegel, "cinayet ihtimalinin" daha yüksek olduğunu vurguladı.

10 Ağustos günü kaldığı, cezaevindeki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in otopsi sonucu yayınlandı. İlk açıklamalarda, cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan ve hücreye konulan Epstein'in intihar ettiği belirtilmişti. Fakat daha sonra yapılan otopsi, cinayet şüphesini de beraberinde getirdi. Doktor Marc Siegel, ABD haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, "Boynundaki dil kemiğinin kırıldığını görüyoruz. Bu kemik, saldırı sonucu kırılmış olabilir. Epstein'in ölümü intihar değil de cinayet olabilir" dedi.

Kesin bir yargıya varabilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyleyen Doktor Siegel, "İntihar da olabilir cinayet de. Ancak ben cinayet olabileceğine bu otopsiden sonra daha fazla şüpheliyim. Eğer biri saldırıya uğruyorsa, vücudunda bunun izlerini görebilirsiniz. Bu henüz yayınlanmadı. Onu görmek için bekliyorum" dedi.

2 KADINDAN 100 MİLYON DOLARLIK DAVA

Reuters'ta yer alan bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e, iki kadın daha çocuk istismarcısı milyarder tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia ederek 100 milyon dolarlık dava açtı.

66 yaşında, 45 yıllık hapis cezasına çarptırılan ve tutulduğu hücrede intihar ettiği düşünülen Jeffrey Epstein'e ölümünden sonra mirası üzerine açılan en azından ikinci dava olma özelliğini taşıyor. Geçen Perşembe gecesi Manhattan'daki yerel mahkemede iki genç kadın tarafından açılan davada, Epstein'in mirasından 100 milyon dolar istedi.

Epstein'i savunan avukattan suçlamalara ithafen henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

ESKİ SEVGİLİSİ GÖRÜNTÜLENDİ

Daily Mail'de yer alan habere göre, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, 2016 yılından sonra ilk kez bir Los Angeles'ta hamburgercide görüntülendi. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Maxwell, "Sanım bu benim buradaki son yemeğim" dedi.

Büyük bir medya patronun kızı olan Maxwell, Epstein'i sosyeteye sokan isim olarak biliniyor. Maxwell'in Epstein'a genç kız ve kadın bulduğu iddia ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Ölümünden önce Temmuz ayındaki duruşmada, Jeffrey Epstein 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan çok sayıda genç kıza cinsel istismar suçlamalarına suçlu olmadığı yönünde ifade vermişti. Davacı taraf kızlara masaj yapması karşılığında para verdiğini ve masajların sonunda doğal olarak cinsel bir boyuta ulaştığını belirtmişti.

Perşembe gecesi dava dosyasında, davacı taraflar Jane Doe 1 ve Jane Doe 2 olarak adlandırılıyor. Savunmalarında 2004 yılı Haziran ayında Manhattan Union Square'de yer alan bir restorantta hostes olarak çalıştıklarını ve ismini bilmedikleri bir kadın tarafından Epstein'a Manhattan Upper East Side'da yer alan köşkünde masaj yaptıkları takdirde her birisinin yüzlerce dolar alacağını söyledi. Genç kadınların ikisi de ifadelerinde Epstein'in masaj sırasında agresifleştiğini ve kendilerini taciz ettiğini belirtti.

Jeffrey Epstein'in geçtiğimiz aylarda seks için insan kaçakçılığı ve cinsel taciz suçlarından tutuklanmasına kadar davacı olan iki kadın kendilerinin de böyle bir durumun içinde olduklarından haberleri olmadığını iddia edildi.