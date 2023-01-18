Antlaşmanın taraflarının 10 yıl süreyle birbirine saldırmamalarının kararlaştırıldığı Hudeybiye Antlaşması kimlerle yapıldı? Hudeybiye Antlaşması tarihi hakkında da bilgiler edinebileceğiniz içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Hudeybiye Antlaşması Kimlerle Yapıldı?

Hudeybiye Antlaşması; Medineli Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında imzalanmış bir antlaşmadır. Hz. Muhammed’in, yanında yer alan Müslümanlarla birlikte umre yapmak amacıyla Mekke’ye gelmesi ve Mekkelilerin, Müslümanları şehre sokmak istememesi sonrası imzalanan Hudeybiye Antlaşması tarihi 628’dir.

Hudeybiye Antlaşması Nedir?

628 yılında Mekkeliler ile Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması; Hz. Muhammed ve beraberindeki 1500 kadar Müslümanın, Mekke’ye giderek umre ibadetini gerçekleştirmek istemesi üzerine imzalanmıştır. Mekkeliler; savaşmak için değil, ibadet amacıyla geldiklerini bilmelerine rağmen Müslümanları Mekke’ye sokmamaya karar vermişlerdir.

Hz. Muhammed tarafından Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın, Mekkeliler tarafından alıkonulması üzerine Hz. Muhammed ve yanında bulunan Müslümanlar savaş kararı almıştır. Hz. Muhammed’in aldığı bu karar karşısında, aslında savaşmaya pek niyeti olmayan Mekkelilerin, Hz. Osman’ın serbest bırakmaları ve barış istemeleri üzerine iki taraf arasında Hudeybiye Antlaşması imzalanmıştır.

Hudeybiye Antlaşması Maddeleri

628 yılında Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan Hudeybiye Antlaşması’nın öne çıkan maddeleri şu şekildedir: