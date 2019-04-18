Ferdi Durdu’nun haberine göre, FETÖ’nün 2016'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin görülen davada beraat ve mahkumiyet kararları bozulan aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı binbaşı Sedat Kaya’nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı gerekçesiyle beraat kararı bozulan ve hakkında yeniden soruşturma açılan tutuksuz sanık Sedat Kaya duruşmada hazır bulunurken, haklarında verilen hükümler bozulan eski 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, eski kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ve eski 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçak Bakım Tabur Komutanlığı 171. Filo Hat Bakım subayı Resul Sayan duruşmaya katılmadı.

Kaya, mahkemede verdiği beyanların doğru olduğunu ifade ederek, “İlk gün ne söylediysem aynen tekrar ediyorum. O dava sırasında korktuğum için sabit hatlardan arandığımı söylememiştim” dedi.

Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilen eski 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım ve kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile beraat kararları verilen Sedat Kaya ve Resul Sayan'nın haklarında yeni soruşturma bulunduğu için hükmün bozularak dosyalarının yeniden incelenmesi için mahkemeye gönderilmesine karar verilmişti.

Dönemin 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin eski emir subayı Sedat Kaya, etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olmuştu.