Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 3 Nisan Now TV yayın akışı
Now TV ekranında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dram türündeki Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizi ekran macerasına ara verirken son olarak 58. bölümüyle ekrana gelen dizinin akıbeti araştırılıyor. Hudutsuz Sevda 59. yeni bölüm tarihi yayınlanan fragman ile belli oldu. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 3 Nisan 2025 Now TV yayın akışı...
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Kadrosunda Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Burak Sergen gibi oyuncuların yer aldığı Now TV dizisi, küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim'in yaşadığı olaylara odaklanıyor. Konusuyla dikkati çeken yapım, her Perşembe akşamı yayınlanıyor. Ancak 3 Nisan 2025 Now TV yayın akışında yapımın yeni bölümü yer almıyor. Bu sebeple Hudutsuz Sevda neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak soruları yanıt arıyor. İşte, Hudutsuz Sevda yeni bölüm tarihi hakkında detaylar…
HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
Ramazan Bayramı haftası nedeniyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Hudutsuz Sevda dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
3 Nisan 2025 Now TV yayın akışına göre, saat 20.00’de Hudutsuz Sevda dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Hudutsuz Sevda dizisinin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Böylece dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu.
Hudutsuz Sevda 59. Bölümü ile 10 Nisan Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkacak.
3 NİSAN 2025 NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02.00 Şahane Hayatım
03:30 Son Yaz
05:45 Kefaret
HUDUTSUZ SEVDA 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Büyük kayıpların ardından Halil İbrahim ve Zeynep, acı ve öfkeyle yüzleşirken, Fikret’in aldığı kararlar yeni bir savaşın kapısını aralar.
Esma, Fikret’in uzaklaşmasıyla sarsılırken, Didem’in hamlesi Halil İbrahim’i zor bir seçimle karşı karşıya bırakır.
Öte yandan, İskender’in sürpriz hamlesi tüm dengeleri değiştirirken, Zeynep ailesini korumak için kritik bir adım atar.
Fikret’in sabrı tükenirken, Halil İbrahim onu durdurmak için harekete geçer.
Fikret’in planı ne? Zeynep’in attığı adım, Halil İbrahim ile arasındaki dengeyi nasıl etkileyecek?