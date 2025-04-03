İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, yeni bölüm ne zaman? 3 Nisan Kanal D yayın akışı
İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 3 Nisan 2025 Kanal D yayın akışı…
Kanal D dizisi İnci Taneleri, her Perşembe akşamı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. BKM imzalı dizi, Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu sebeple 3 Nisan Kanal D yayın akışı dizinin sıkı takipçileri tarafından control ediliyor. Peki, İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu, neden yok? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte İnci Taneleri yeni bölüm tarihi…
İNCİ TANELERİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
Ramazan Bayramı haftası dolayısıyla dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bu akşam İnci Taneleri dizisi de yeni bölümüyla ekranlara gelmeyecek.
3 Nisan Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de İnci Taneleri dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İnci Taneleri dizisinin 39. bölümü, önümüzdeki hafta yani 10 Nisan Perşembe günü yayınlanacak.
3 NİSAN 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
22:45 Piyasa
01:45 Yargı
04:15 Yargı
İNCİ TANELERİ 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azem Ferda’nın sağlık sorunlarını öğrenir. Dilber boşanmamın mutluluğunu yaşarken hayat Azem’i yine babalığıyla sınamaya hazırlanıyordur.
Cihan’ın aşk hayatı iyice karışmışken sağlanan kısa süreli barışta da yolun sonu gözükmek üzeredir.
Nehir tedavisi için ona sunulan teklifleri reddeder ama aslında o da hayatını toparlamak istiyordur.
Senarist Demir sayesinde Azem’in kitabının basımı kesinleşir. Ailesinin tüm çekincelerini anlayan Azem, Ferda ile düşündüğü kadar uzun süre mesafeli kalamayacaktır.