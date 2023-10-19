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        Haberler Televizyon Hudutsuz Sevda bugün var mı, yok mu? 19 Ekim 2023 FOX TV Hudutsuz Sevda 5. yeni bölüm ne zaman?

        Hudutsuz Sevda bu akşam yok mu, neden yok? Hudutsuz Sevda 5. yeni bölüm ne zaman?

        Her hafta Perşembe akşamı FOX TV'de yayınlanan Hudutsuz Sevda bu akşam yayın akışında tekrar bölümüyle yer alıyor. İzleyicilerin gözü "Bu akşam Hudutsuz Sevda neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte 19 Ekim 2023 FOX TV yayın akışı ile Hudutsuz Sevda 5. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:47
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        1

        Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in paylaştığı Hudutsuz Sevda dizisi bu akşam FOX TV yayın akışında bulunmuyor. Dizinin takipçileri Hudutsuz Sevda'nın bu hafta neden olmadığını merak ediyor. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        2

        HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

        Hudutsuz Sevda, Filistin'in Gazze kentinde meydana gelen hastane saldırısı sonrası ilan edilen milli yas nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak. Hudutsuz Sevda dizisi, bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

        3

        HUDUTSUZ SEVDA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin 5. yeni bölümünün 26 Ekim Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

        4

        19 EKİM 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

        07.45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.00 En Hamarat Benim

        15.00 Bu Tabak Kimin?

        17.30 Hudutsuz Sevda

        19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

        20.00 Hudutsuz Sevda

        00.00 Yabani

        02.45 Kader Bağları

        04.45 Bu Tabak Kimin?

        06.00 Kefaret

        5

        HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz’dan yerlerini Tarık Leto’ya kimin söylediğini öğrenir. Levent’in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar. Fikret’in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim’den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim’in intikamını alması için babasının katili Cevat’ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep’i kurtarabilecek midir?

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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