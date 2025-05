Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’15 Mayıs bugün Hudutsuz Sevda final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her Perşembe akşamı Now TV ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. ‘’Hudutsuz Sevda sezon finali mi?’’ sorusu Now TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Hudutsuz Sevda yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…