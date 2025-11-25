Habertürk
        Hugh Jackman: Artık rolü bıraktığımı söylemeyeceğim

        Hugh Jackman: Artık rolü bıraktığımı söylemeyeceğim

        Hugh Jackman, ikonik Marvel karakteri 'Wolverine'i tekrar canlandırması hakkında, "Bir daha asla 'asla' demeyeceğim" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 14:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 14:58
        "Rolü bıraktığımı söylemeyeceğim"
        Hugh Jackman, katıldığı TV programında ikonik Marvel karakteri 'Wolverine' hakkında konuştu. 57 yaşındaki oyuncu, ne zaman rolü bir daha asla oynamayacağını ifade etse, bir süre sonra onu yeniden canlandıracağı bir projeye imza attığını söyledi.

        Hugh Jackman, 2017'deki 'Logan' filminden sonra rolü bıraktığını söylemiş, ancak 2024'te çekilen 'Deadpool ve Wolverine' filminde 'Wolverine'i yeniden canlandırmıştı.

        Program sunucusu Graham Norton, Hugh Jackman'a; "Her talk show'a çıktığınızda, 'Hayır, bunu bir daha yapmayacağım' demek zorunda kalıyorsunuz ama sonra bir tane daha yapmaya devam ediyorsunuz. Bu büyük bir hit haline geliyor. Peki, tekrar yapmak zorunda kalacak mısınız?" şeklinde bir soru yöneltti. Ünlü oyuncu; "Belki" diye yanıt verdikten sonra; "Bir daha asla 'asla' demeyeceğim ama 'Asla' dediğim ilk seferde, fikrimi değiştirene kadar gerçekten de öyleydi" diye konuştu.

        Hugh Jackman, 'Deadpool ve Wolverine' filminde Ryan Reynolds'la başrolleri paylaştı
        Hugh Jackman, 'Deadpool ve Wolverine' filminde Ryan Reynolds'la başrolleri paylaştı

        Ünlü oyuncu, ayrıca film stüdyolarının gelecekte kendisinin bir yapay zekâ versiyonunu eklemek için yeterince kaynakları olduğu şeklinde esprili bir ifade kullandı.

        #Hugh Jackman
        #Wolverine
        #Marvel
