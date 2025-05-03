Hull City averajla ligde kaldı!

İngiltere Championship'in son haftasında Hull City, deplasmanda Portsmouth'la 1-1 berabere kalarak averaj üstünlüğüyle ligde kalmayı başardı.

Championship'te son hafta maçlarında Hull City'nin deplasmanda Portsmouth ile 1-1 berabere kalması, West Bromwich'in de konuk ettiği Luton Town'u 5-3 yenmesiyle ligden düşen takımlar belli oldu.

Son hafta maçlarının ardından Hull City ve Luton Town'ın 49 puanı bulunurken Hull City, averajla lige tutundu.

Cardiff ve Plymouth ile ligden düşen son takım Luton Town oldu.