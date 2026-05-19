Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Hull City'nin rakibi değişti! Hull City play-off finalinde rakibi kim oldu? Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Hull City'nin rakibi değişti! Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        İngiltere Championship'te gündemi sarsan "casusluk skandalı" sonrası Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilmesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Hull City'nin finaldeki yeni rakibi Middlesbrough olurken, Hull City - Middlesbrough maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hull City - Middlesbrough maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 21:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finalindeki rakibi resmen değişti. Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda Southampton’ın finalden ihraç edildiği açıklanırken, Wembley’de oynanacak kritik mücadelede Hull City ile Middlesbrough eşleşti. Premier Lig bileti için oynanacak dev final öncesi futbolseverler “Hull City'nin play finalinde rakibi kim oldu, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

        2

        SOUTHAMPTON'A DİSKALİFİYE OLDU

        Southampton, casusluk skandalı nedeniyle play-off finalinden ihraç edildi. Bu gelişmenin ardından Hull City'nin finaldeki yeni rakibi Middlesbrough oldu.

        Southampton'ın, 2026/27 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi.

        3

        HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hull City - Middlesbrough maçı 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü

        Adalet Bakanı Gürlek, "Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlen...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        'Milli takım şarkısı' açıklaması
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        TFF açıkladı: Ligler tescil edildi
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme!
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Mango'nun kurucusu Andiç'in şüpheli ölümü: Oğlu gözaltında
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        Şantiyede bir kadına ait yanmış cansız beden bulundu!
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Şimdiden İsrail krizi çıktı
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Konuşması kesintiye uğratıldı