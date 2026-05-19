Hull City'nin rakibi değişti! Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Championship'te gündemi sarsan "casusluk skandalı" sonrası Southampton'ın play-off finalinden ihraç edilmesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından Hull City'nin finaldeki yeni rakibi Middlesbrough olurken, Hull City - Middlesbrough maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hull City - Middlesbrough maçı tarihi ve saati...
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Championship play-off finalindeki rakibi resmen değişti. Middlesbrough’un antrenmanını gizlice izlediği gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda Southampton’ın finalden ihraç edildiği açıklanırken, Wembley’de oynanacak kritik mücadelede Hull City ile Middlesbrough eşleşti. Premier Lig bileti için oynanacak dev final öncesi futbolseverler “Hull City'nin play finalinde rakibi kim oldu, Hull City - Middlesbrough maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
SOUTHAMPTON'A DİSKALİFİYE OLDU
Southampton, casusluk skandalı nedeniyle play-off finalinden ihraç edildi. Bu gelişmenin ardından Hull City'nin finaldeki yeni rakibi Middlesbrough oldu.
Southampton'ın, 2026/27 Championship sezonunda uygulanmak üzere 4 puan silme cezası verildi.
HULL CİTY - MİDDLESBROUGH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hull City - Middlesbrough maçı 23 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.