Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni askerlik ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtını grafikle yanıtladı. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Askerlik süresi kısaldı mı? Yedek astsubaylık nasıl olacak? gibi sorular yeni askerlik sistemine dair cevap buldu. İşte, yeni askerlik sistemine dair tüm detaylar...

ASKERLİK SÜRESİ KISALDI MI?

Sistemde en önemli husus şunlar: Yükümlü kaynağımız var. 700 bin gencimiz her sene askerlik yaşına geliyor. Bunlar bedelli, yedek astsubaylık, yedek subaylık, döviz askerlik sürekli olacak. İhtiyaçtan fazla bedelli askerlik talebi olursa kura çekilecek. Bunların kurallarını belirledik. Bu sistem böyle devam edecek. Lise mezunu 1 ay temel askerlik yapacak, ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen varsa kura çekilecek. Belirlenenlerin hepsi 1 ay eğitim yapacak. 1 ay sonunda bedelliye ayrılacaklar. 1 ay sonra diğer lise mezunu ve altı 5 ay kıtalarda görev yapacak. 6 ay bittikten sonra "kalmak ister misiniz" diye soracağız. İstekli olanlar 6 aylık maaşlı sözleşme yapılacak. Bu süre yine komutanları değerlendirmeleri sonucunda o sözleşmeli er uzman erbaş olabilecek. Yedek astsubaylığa ise meslek yüksekokulu mezunlarına açık olacak.

Şimdi diyoruz ki sen mesleğinden kopma, bunu yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz. 2 ay temel askerlik eğitimi alacak. Bu süre içinde harçlık alacak. 10 ay süreyle maaş alacak. 12 ayı tamamladığında terhis olabilecek. Hakkındaki değerlendirmeler uygunsa astsubaylığa geçebilecek. Yedek subaylar ise lisans ve üstü 2 ay temel eğitim alacak, 10 ay kıta görevi yapacak. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler.

Burada esnek modelle geçişler var. Uzman erbaşlar gerekli kriterleri yerine getirince astsubay olabilecek. Önümüzdeki nisan ayı gibi gerçekleşecek.

BEDELLİ ASKERLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni askerlikte bedelli askerlik ücreti, (40 bin gösterge X memur maaşı X 6) formulüyle hesaplanacak. Bu rakam bugün 31 bin liraya denk geliyor. Ancak her yıl memur maaşına gelen zamlarla birlikte bu ücret yeniden belirlenecek.

YEDEK ASTSUBAYLIK NASIL OLACAK?

Bakan Akar, sistemin başlangıçtan itibaren çok tutarlı şekilde adım adım, adeta sindire sindire, herkes birbirini tanıya tanıya ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Yedek astsubaylığı da anlatan Akar, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek astsubay olabileceğini tekrarladı. Önceden meslek yüksekokulu mezunlarının lise mezunu gibi muamele gördüğünü anımsatan Akar, meslek yüksekokulu mezunlarının yedek subay olabilmek için 2 yıl daha okuduğunu ya da 4 yıllık başka bir fakülteyi bitirerek mesleğinden koptuğunu ifade etti.

Akar, "Şimdi 'Sen mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğe devam edin. Bunun da bir karşılığı var.' diyoruz ve yedek astsubay olarak kendilerini istihdam ediyoruz. Bu gencimiz geldiğinde 2 ay temel askerlik sınıf eğitimi alacak. Bu sınıf eğitimi süresince harçlık alacak. Daha sonra kıtalara gittiğinde 10 ay süreyle maaş alacak. Bu 12 ayı tamamladıktan sonra isterse terhis olabilecek, isterse durum ve şartları, hakkındaki değerlendirmeler uygunsa gerekli sınavları geçtiği takdirde astsubaylığa geçebilecek." dedi.

Lisans ve lisansüstü eğitim görenlerin ise yedek subay olacaklarını dile getiren Akar, bunların da iki ay temel ve sınıf eğitimi alacaklarını, 10 ay kıtalarda maaşlı görev yapacaklarını ve daha sonra terhis olacaklarını bildirdi.

Akar, bu kişilerin de istek ve ihtiyaca göre subaylığa geçebileceklerine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Diğer bir özellik, lisans ve lisansüstü yedek subaylığa müracaat ettiler ama kadrolar doldu. İsterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren gençler isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler. Dolayısıyla burada esnek model uygulamak suretiyle geçişler var. Herkes sonuna kadar çalışabilir, kendini geliştirebilir. Buraya gelen erbaş er ve uzman erler olduktan sonra gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız, belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem kendi içinde bütünlük içinde sürekli dönecek."

Sistemin ülkeye, millete, silahlı kuvvetlere hayırlı olmasını dileyen Akar, bu konuda ayrıca buradaki gençlere askerlik esnasında, sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacağını, bu çerçevede gençlerin bir taraftan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayarak, ülkemizin ve milletimizin savunmasına, güvenliğine katkı sağlarken diğer taraftan da kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimlerini sağlayabileceklerini vurguladı.

Hulusi Akar, "Bu arada da isteyenlere subay ve astsubay olma imkanı tanıyarak, bilerek ve isteyerek tesadüfi değil, göre göre, anlayarak, içine sindirerek ve de sistem onu tanıyarak, subay, astsubay ve uzman kitlesinin oluşturulmasına katkı vereceğiz. Buradaki anlatmaya çalıştığım hususların tamamını çok daha teferruatlı şekilde Milli Savunma Bakanlığı web sayfasına koyacağız. Gençlerimiz, vatandaşlarımız yararlanırlar. Sorular olursa onlara da tweetlerle cevap vermeye gayret edeceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Çalışmanın Cumhurbaşkanlığına sunulacağını belirten Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ilk ön talimatlarını aldık ama bir kez daha orada irdelenecek ondan sonra kanunlaşacak. Önümüzdeki nisan ayında bunlar gerçekleşecek. O sırada bunlar değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, maaşlarla ilgili de "Burada rakam söylersem yanlış olabilir ama erlerimize vereceğimiz 6 ay maaş, astsubay, yedek astsubay, yedek subaylarımıza vereceğimiz maaşlar, subay maaşlarıyla tamamen orantılı. Yani yeni başlayan bir maaş keşfedilmeyecek. Oradaki hiyerarşik düzen içinde neyse o alınacak. Ben son derece tatminkar olacağını değerlendiriyorum. Daha dün tatbikatlar sırasında oradaki bazı subay, astsubay, uzmanlarımızla konuşma fırsatı buldum. Gerçekten aklı başında çocuklar, büyük ciddiyetle, samimiyetle memnun olduklarını ifade ettiler."