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        Haberler Gündem Politika Hulusi Akar'dan Özel'e tazminat davası | Son dakika haberleri

        Hulusi Akar'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 100 bin liralık tazminat davası

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP lideri Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:23
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        Akar'dan Özel'e tazminat davası
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.

        Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

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