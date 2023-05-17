Hülya Avşar: Ben yakalanmam

Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden ve yaz tatili planlarından da bahseden Hülya Avşar, "Yine bu yaz Ayvalık'ta olacağım. Görüntülenmekten korkmuyorum çünkü beni yakalayamazsınız. Şimdiden herkese iyi yazlar diliyorum" ifadelerini kullandı.