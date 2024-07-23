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        Haberler Magazin Hülya Avşar: Benim hiçbir suçum yok - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Benim hiçbir suçum yok

        Hülya Avşar, Meryem Uzerli ile yaptığı röportajında günah keçisi ilan edilmesinden yaklaşık bir ay sonra yeni bir açıklamada daha bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:22
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        "Benim suçum yok"
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        Hülya Avşar, programında ağırladığı Meryem Uzerli'ye sorduğu evlilik sorusuyla tepki gösterilmesine yeniden tepki gösterdi.

        Hülya Avşar, yaklaşık bir ay önce Meryem Uzerli’ye; "Hiç evlenmedin değil mi sen? Niye evlenmedin? Neden evlenmediler seninle?" şeklinde bir soru yöneltti. Uzerli, bu soruya; "Ne zaman aşk başarılı ki? Biriyle beraber olup onunla hayatının sonuna kadar birlikte olunca başarı mı oluyor? Ya da ayrılınca başarısız mı? Bence aşk için başarılı ya da başarısız diye bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

        Bunun üzerine Hülya Avşar; soruyu "Yani seni nasıl kaçırdılar?" şeklinde düzeltiyse de sosyal medyada, "Bu ne biçim bir soru?" şeklinde linç edildi.

        Hülya Avşar, röportajın gerçekleşmesinden haftalar sonra konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı. Avşar, günah keçisi ilan edildiğini belirterek şunları söyledi; "Yayından önce soruları, Meryem'e vermiştim. Cevapları aldıktan sonra da ‘İstemediğin bir yer var mı?’ diye sordum. 'Hepsi çok güzel, yayınlayabilirsin' deyip teşekkür etti ama bu tarz olaylarda hep böyle olur, bir günah keçisi aranır. Bu olayda da günah keçisi ben ilan edildim. Ama benim hiçbir suçum yok.”

        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"” Haberi Görüntüle
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        #Hülya Avşar
        #Meryem Uzerli
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