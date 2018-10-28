Hülya Avşar: Egoma yenik düştüm

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. Hülya Avşar, 2 bin 487 kişi tarafından izlenen filmiyle ilgili itirafta bulundu