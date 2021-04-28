Hülya Avşar, Masumiyet dizisinde senaryo gereği rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamadı. Çene kemiği çıkan oyuncu, hastaneye götürüldü. Sete bir süre ara verildi. Hülya Avşar'ın uzun bir süre tenis oynadığı biliniyor.

ERTUĞRUL POSTOĞLU KİMDİR?

25 Ocak 1967 Malatya doğumludur. İstanbul Şehir Tiyatro’sunda 30 yıl birçok oyunda roller oynamış 2019'da emekli olmuştur. 32 yıldır birçok yerli yabancı film dizi, TV ve radyolarda reklam seslendirmeleri yapmaktadır. Aynı zamanda 27 yıldır da Kanal D’nin kurumsal tanıtım sesidir.

Oyunculuk kariyerini 2014-2016 yıllarında yönetmenliğini önce Cevdet Mercan sonra da Altan Dönmez’in üstlendiği Paramparça dizisi ile televizyona taşımıştır. Daha sonra da Diriliş Ertuğrul, Fi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Elimi Bırakma, Payitaht ve Uyanış B.Selçuklu dizilerinde rol almıştır.