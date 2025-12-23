Habertürk
        Hülya Avşar kaza yaptı

        Hülya Avşar kaza yaptı

        Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde otomobiliyle kaza yaptı. Avşar'ın fren yerine gaza bastığı ortaya çıktı

        Giriş: 23.12.2025 - 08:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:05
        Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

        Hülya Avşar, fren yerine kaza bastı. Duvarın arkasında deniz vardı. Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Ciddi hasar alan aracı tamir edildi.

