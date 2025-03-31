Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar, basın mensuplarının bayramda ünlü şarkıcıların sahne ücretleri hakkındaki soruları karşısında "Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda duyurduğu medikal sağlık ürünleri fabrikasına ortaklığı hakkında da konuşan Hülya Avşar; "Büyük bir işe adım attım. Reklam filmlerini de çektik yakında ortaya çıkacaktır. Sonuna kadar arkasındayım bu ürünün. 'Yavaş yavaş iş kadınlığına girelim' dedim. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

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"İLERİDE BENİM HAKKIMDA KİMSE UYDURAMAYACAK"

Öte yandan hayatını anlatacak olan ve bunu için bir otobiyografi belgeseli hazırlayan Hülya Avşar, konuyla ilgili "Kendi ağzımla her şeyi anlattım. İleride benim hakkımda kimse uyduramayacak. Çünkü her şeyi ben anlattım" dedi.