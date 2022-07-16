Hülya Avşar: Saygısızlıklara hatta kaprise hiç tahammülüm yok

"BENDEN FIRÇA YEMİŞTİ!"

"Geçmişten bugüne hiç size denk gelen bir olay yaşanmadı mı?" sorusuna yanıt veren Avşar, "Bir tane var ama onu anlatmayacağım. Yaşadığım kişi için de hoş değil. Bir fırça yemişti benden bir oyuncu ama bu burada kalsın." şeklinde konuştu.