"GENÇLERLE KIYASLAMAK HOŞ OLMUYOR"

Sosyal medyada yayınladığı iddialı pozları hakkında da konuşan ünlü isim, "Ben fotoğraf koydukça siz 'Genç kızlara taş çıkardı' başlığı atıyorsunuz. Herkesin kendi yaşına bakması gerek. Gençlerle kıyaslamak hoş olmuyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Siz gazeteci olsanız o fotoğraflara ne başlık atardınız?" sorusuna da yanıt veren Hülya Avşar, "Güzel kadın' başlığını atardım." şeklinde konuşmuştu.