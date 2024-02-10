Hülya Gedik, Birleşmiş Milletler'de konuştu

8-9 Şubat’ta The Royal Academy of Science International Trust (RASIT) ve Birleşmiş Milletler iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, bilimde kadın liderliği ve yeni dönem için sürdürülebilirlik başlığı altında dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, sivil toplum kuruluşları liderleri, iş insanları ve kanaat önderleri bir araya geldi.

Bilimde kadının güçlendirilmesi için çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan RASIT (The Royal Academy of Science International Trust ) Danışma Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Hülya Gedik, Türkiye’den zirvede yer alan tek Türk iş kadını olarak “Belirsiz Dönemde Kadınları Güçlendirmek” başlığı altında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri’nden açlık ve yoksulluğu bitirmek, cinsiyet eşitliğini sağlamak, tüm kadın ve genç kızları güçlendirmek ve gezegeni ve kaynakları korumak olmak üzere 4 başlık üzerinde durdu ve bu kapsamda Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları anlattı.

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"HİÇBİR İŞ ERKEK İŞİ DEĞİLDİR"

Gedik Holding’in faaliyet gösterdiği metal sektörünün, kadınlar için kısıtlı imkanların bulunduğu bir sektör olduğunun, metal sektöründe çalışan kadınların sayısının az olduğunun altını çizen Hülya Gedik, tüm dünyada metal sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde çalışan kadınlarının oranının yüzde 3 ile 29 arasında bulunduğunu, yönetici kademelerinde bu oranın ortalama yüzde 20 olduğunu söyledi.

Kendisinin vizyoner. bir lider, mühendis ve girişimci olan babası sayesinde, babası “kızım yapar” dediği için bugün Gedik sanayi şirketlerini yönetme imkanı bulduğunu ve şirketlerini babasından sonra 3 kat büyüttüğünü söyleyen Hülya Gedik, kadınların potansiyellerini açığa çıkarmaları için vizyoner liderlere ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Mühendislik alanında çalışan ve eğitim gören kadın ve kızların sektörde daha fazla imkan bulabilmesi için çalışmak gerektiğinin altını çizen Hülya Gedik, “Hiçbir iş erkek işi değildir. Herkes her işi yapabilir yeter ki isteği, kabiliyeti ve bilgisi olsun” diye konuştu.

"BARIŞ VE GÜVENLİK MASASINDA DA YERİMİZ OLMALI"

Tüm dünyada savaşların kadınlar için erkeklerden daha kuvvetli yan etkileri olduğuna işaret eden Hülya Gedik, Avrupa’da yapılan araştırmaların iş kadınlarının iş adamlarından daha endişeli olduğunu gösterdiğinin altını çizdi.

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Kadınları zor ve belirsiz zamanlarda güçlendirmek için iş hayatına katılımlarını desteklemenin, onlara meslek edindirmenin ve kariyer basamaklarını daha hızlı ve rahat tırmanabilmeleri için eğitimin önemli olduğunu belirten Hülya Gedik, Gedik Eğitim Vakfı bünyesinde devam eden kadın kaynakçı eğitimlerini ve İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde yer alan kadın girişimcilik ve araştırma merkezinin faaliyetlerini uluslararası katılımcılara anlatma imkanı buldu.

Kadınların liderliğinin karar verici mekanizmalar içerisinde de artması gerektiğini ifade eden Hülya Gedik, “Eğitim için, meslek edindirmek için çalışıyoruz. Sosyal ve ekonomik kalkınma için bilime yatırım yapıyoruz. Barış ve güvenlik masasında da yerimiz olmalı. Toplumlar için sürdürülebilir bir gelecek kadınların karar verici mevkilerde daha fazla yer almasıyla mümkün” diye konuştu ve ekledi: “Her nesilden kadınlar, kendilerinden sonra gelecek nesillerin kadınlarının güçlendirilmesi için mücadele etmeli”.

Hülya Gedik, Birleşmiş Milletler’deki konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleriyle bitirdi.