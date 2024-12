Hünkar beğendi tarifi: Hünkar beğendi nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Saray mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan hünkar beğendinin ana malzemelerini et ve patlıcan oluşturmakta. Geçmişten günümüze hala sevilerek tüketilen hünkar beğendi, mis gibi kokusu ve eşsiz lezzetiyle sofralarımızdaki yerini almaya hazır. Hünkar beğendi tarifi nedir? Hünkar beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi yapımı nasıldır? Hünkar beğendi malzemeleri nelerdir? Hünkar beğendi yapılışı… İşte, merak edilen detaylar.

Közlenmiş patlıcan ve kuşbaşı etin eşsiz uyumuyla bütünleşen hünkar beğendi, Osmanlı lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkmakta. Hünkarlardan tam not alan bu lezzet, tadıyla damaklarımıza, görümüyle de gözlerimize hitap etmekte. Özel misafirlerinize eşsiz bir tat sunmak istiyorsanız hünkar beğendi tarifini deneyebilirsiniz. Hünkar beğendi tarifi için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Et için:

Hünkar beğendi tarifinde öncelikli olarak patlıcanlar fırınlanır. Fırında çıkarıldıktan sonra üzeri streçlenerek 15 dakika kadar bekletilir. Daha sonra kabukları soyulur. Bir tavada zeytinyağı kızdırılır ve üzerine kuru soğan eklenip kavrulur. Sarımsak ve kuşbaşı dana veya kuzu etki ilave edilir. Et suyunu çekince domates salçası, tuz, karabiber ve soyulmuş, doğranmış domates eklenir. Tekrar su eklenerek etler yumuşayana dek pişirilir. Beğendiyi yapmak için tereyağı tavada eritilir ve üzerine un eklenip kavrulur. İlk önce hazırlanan patlıcanlar üzerine eklenir. Ardından süt ilave edilir ve karıştırılır. Tuz ve karabiber de eklenir. Son olarak kaşar peyniri eklenir ve karıştırılır. Beğendinin üzeri pişirilen etler konur.

Hünkar Beğendi Malzemeleri

Hünkar beğendi malzemeleri; kuzu but ya da dana eti, kuru soğan, sarımsak, zeytinyağı, domates, domates salçası, tuz, kaşar peyniri, tereyağı, süt, patlıcan, un ve taze çekilmiş tane karabiberdir. Hünkar beğendi hazırlarken beğendi için ve et için ayrı ayrı malzemelere ihtiyaç duyulur. Eti için kuzu but ya da dana eti, kuru soğan, sarımsak, zeytinyağı, domates, domates salçası, sıcak su, tuz; beğendi için kaşar peyniri, tereyağı, süt, patlıcan, un, sıcak su ve taze çekilmiş tane gereklidir.