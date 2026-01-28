Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Hünkar Beğendi Tarifi: Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Hünkar Beğendi Tarifi: Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Osmanlı mutfağının en özel ve en köklü yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, hem adıyla hem de lezzetiyle sofralarda her zaman ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Etin yumuşak dokusu ile közlenmiş patlıcanın beşamel sosla buluştuğu bu eşsiz yemek, özellikle misafir sofralarında ve özel davetlerde tercih edilir. Görünümü kadar lezzetiyle de dikkat çeken bu klasik yemek, doğru adımlar izlendiğinde evde de kolaylıkla hazırlanabilir. Bu yazımızda hünkar beğendi tarifi, hünkar beğendi nasıl yapılır, hünkar beğendi yapımı, hünkar beğendi yapılışı ve hünkar beğendi malzemeleri hakkında merak edilen tüm detayları bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:33 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hünkar Beğendi Tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hünkar Beğendi Malzemeleri

        Hünkar beğendi, ana yemek olarak servis edilen ve genellikle pilav ile tamamlanan doyurucu bir lezzettir. Yemeğin temelini oluşturan patlıcan beğendi kısmı, bu tarifin en önemli noktalarından biridir. Kıvamı, kokusu ve lezzeti doğru ayarlanmadığında yemeğin genel tadı da etkilenir. Bu nedenle adımların sırasına ve püf noktalarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Lezzetli bir hünkar beğendi yapımı için öncelikle malzemelerin eksiksiz ve doğru ölçülerle hazırlanması gerekir. İşte klasik bir tarif için gerekli olan hünkar beğendi malzemeleri

        Et için:

        • - 500 gram kuşbaşı dana eti
        • - 1 adet kuru soğan
        • - 2 yemek kaşığı sıvı yağ
        • - 1 yemek kaşığı domates salçası
        • - Tuz
        • - Karabiber
        • - 1 su bardağı sıcak su

        Beğendi için:

        • - 4 adet orta boy patlıcan
        • - 2 yemek kaşığı tereyağı
        • - 2 yemek kaşığı un
        • - 1,5 su bardağı süt
        • - 1 çay kaşığı tuz
        • - Yarım çay kaşığı karabiber
        • - Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

        Bu malzemelerle hazırlanan hünkar beğendi, hem klasik lezzeti yansıtır hem de dengeli bir tat sunar.

        Hünkar Beğendi Tarifi

        Hünkar beğendi tarifi, iki ana aşamadan oluşur, etin pişirilmesi ve beğendinin hazırlanması. Bu iki aşamadan ilki ise et yemeğinin hazırlanmasıdır.

        • Tencereye sıvı yağı alın ve küçük doğranmış soğanı ekleyerek kavurun.
        • Soğanlar pembeleşince kuşbaşı eti ekleyin ve et suyunu salıp çekene kadar kavurun.
        • Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.
        • Tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edin.
        • Tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

        Bu aşama, hünkar beğendi yapımının et kısmını oluşturur. Etin lokum gibi olması, yemeğin genel lezzetini artırır.

        Hünkar Beğendi Yapılışı (Beğendi Hazırlığı)

        Beğendi kısmı, bu yemeğin en karakteristik bölümüdür ve özen ister.

        • Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin.
        • Közlenen patlıcanların kabuklarını soyun ve iç kısmını ince ince doğrayın ya da ezin.
        • Tencerede tereyağını eritin, unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.
        • Sütü yavaş yavaş ekleyerek topaklanmaması için karıştırın.
        • Beşamel kıvamı aldığında patlıcanları ekleyin.
        • Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.
        • Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırarak ocaktan alın.

        Bu aşamalar, hünkar beğendi yapılışı için en önemli adımlardır. Beğendinin pürüzsüz ve yoğun kıvamlı olması gerekir.

        Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır?

        Hünkar beğendi nasıl yapılır sorusunun cevabı, et ve beğendinin uyumunda saklıdır. Servis sırasında beğendi tabağın altına yayılır, üzerine pişirilen et eklenir. Bu sunum, yemeğin hem görsel hem de lezzet açısından etkileyici olmasını sağlar. Lezzetli bir sonuç için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şunlardır;

        • - Patlıcanlar mutlaka közlenmelidir, haşlanmamalıdır.
        • - Un kavrulurken rengi koyulaşmamalıdır.
        • - Kaşar peyniri son aşamada eklenmelidir.
        • - Et suyunun çok sulu olmamasına dikkat edilmelidir.

        Bu detaylar, hünkar beğendi tarifinin başarısını doğrudan etkiler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası başladı

        İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 33'ü tutuklu 200 şüpheli hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde