Hurda araç alev aldı! 1 kişi öldü!
Manisa'da park halindeki hurda bir araçta çıkan yangında facia yaşandı. Olayda kimsesiz olduğu ve burada kaldığı öğrenilen 51 yaşındaki Murat Kaymaz hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre Yunusemre ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki hurda araçta, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Aracın içinde Murat Kaymaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Kimsesiz olduğu ve hurda araçta yaşadığı öğrenilen Kaymaz'ın, günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığı belirtildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.