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Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında heykel yaptı

Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, hurda parçalarla 800 kilo ağırlığında, 'uyanış' adını verdiği at heykeli yaptı

Hurda parçalardan 800 kilo ağırlığında heykel yaptı
DHA

Uzun zamandır mozaik ve heykel çalışması yapan Mervan Altınorak, daha önce oto yedek parçaları ve hurdalardan yaptığı yüzlerce heykelden sonra bu kez de at heykeli yaptı.

DHA'nın haberine göre Altınok, yaklaşık 5 ton malzeme arasından seçtiği parçaları, 3 aylık bir çalışmanın ardından şaha kalkmış bir at heykeline dönüştürdü.

Heykelin ağırlığının 800 kilo, yüksekliğinin 3 metre, eninin ise 2 metre olduğunu söyleyen Altınorak, "Uyanış ismini verdiğim at heykelini 3 ayda tamamlandım. 5 ton malzemenin içerisinden aralarında yay, buji, amortisör, balata, oto ve motosiklet yedek parçaları ile mutfak atıkları bulunan malzemeler kullanarak şaha kalkmış bir at heykeli yaptım. Atın adına da uyanış ismini verdim" dedi.

AMACI ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Yıllardır emek verdiği heykel sanatında asıl amacının çevre bilincini oluşturmak olduğunu kaydeden Altınorak, "Amacım ve vermek istediğim mesaj, çevreye duyarlılık ve atıkların sanata dönüştürülmesi fikrini herkese benimsetmek. Herkesin yapabileceğinin mesajının vermektir" ifadelerini kullandı.

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