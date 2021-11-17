DHA

İddialara göre pazarcılar, kendilerine ait olan jeneratörü gördükleri hurdacıların oturduğu sokağa yakınlarını da yanlarına alarak geldi. Sokakta karşılaşan hurdacılar ile pazarcılar birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı. Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.