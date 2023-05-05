Hürriyet'in matbaası Baykar'a satıldı

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Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., içerisinde 4 adet matbaa binası bulunan Esenyurt'taki gayrimenkulünü Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye sattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin portföyünde yer alan, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 1408 Ada ve 7 Parsel'de mukim, B.A.K. 4 adet Matbaa Tesis Binası B, C, D ve F Bloklar ve Komprasör Odası ve Arsası niteliğindeki gayrimenkulün Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 816.551.400,00.-TL (Sekizyüzonaltımilyonbeşyüzellibirbin dörtyüztürklirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 04.05.2023 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır."

ZARARINA SATILDI

Yapılan bildirimde değerleme raporu sonucu bulunan tutarın 925 milyon TL olduğu, satışın 816 milyon 551 bin 400 TL'ye yapıldığı ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 108 milyon 448 bin 600 TL zarar ettiği kaydedildi.

Hürriyet'in sahibi Demirören Grubu, Doğan Medya iştiraklerini satın almak için 2018'de Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmış, aldığı kredilere karşılık Kemerburgaz’da bulunan ve üzerinde golf sahalarının bulunduğu arazileri de ipotek ettirmişti. Grup kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredilmişti. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Ziraat Bankası’na ait İstanbul Kemerburgaz’daki 224 bin metrekarelik devasa araziyi yapılaşmaya açtı.

Demirören Grubu, 28 Ekim 2022'de Bağcılar'da yer alan 30 yıllık medya binasını da bir protokolle Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devretti. Böylece 1992 yılında inşa edilen Kanal D, Hürriyet ve Milliyet'e ev sahipliği yapan medya binası proje geliştirilmek üzere Ziraat GYO'ya geçmiş oldu.

Beyoğlu'nda bulunan Demirören AVM ise Demirören Holding'in borçları karşılığında 2022 yılı içinde Denizbank'ın mülkiyetine geçerek İstiklal AVM adını aldı.