Hüseyin Avni Aksoy "100 yıl sonra bugün Atatürk’ün 2 büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP'den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz” şeklinde konuştu. Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında? İşte biyografisi...

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

Hüseyin Avni AKSOY

Karabük / Safranbolu - 1956, Mustafa Kemal, Mürvet.

Tıp Doktoru; İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi. 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.