Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında?

Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, iktidarda kalmanın, iktidarı alabilmek için ülkeyi bölmeden tek çıkar yolun Türk milletinin ittifakı olduğunu söylediğinin altını çizerek, “Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman Harbiyeli ve vatansever bir Cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesine çıkıyoruz." dedi. Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında? İşte Hüseyin Avni Aksoy'un biyografisi...

Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında?

Hüseyin Avni Aksoy "100 yıl sonra bugün Atatürk’ün 2 büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. CHP'den Atatürk’ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız; inat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz” şeklinde konuştu. Hüseyin Avni Aksoy kimdir? Hüseyin Avni Aksoy kaç yaşında? İşte biyografisi...

HÜSEYİN AVNİ AKSOY KİMDİR?

Hüseyin Avni AKSOY

Karabük / Safranbolu - 1956, Mustafa Kemal, Mürvet.

Tıp Doktoru; İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Safranbolu'da birincilikle tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.

1984 ve 1988 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını yaptı. 2000 yılında Karabük Tabip Odası başkanlığına seçildi. 3 dönem Tabip Odası Başkanlığı yaptı.
İyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilen Aksoy, evli ve 1 çocuk babasıdır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mehmet Ali Çelebi kimdir? Mehmet Ali Çelebi kaç yaşında?
BİYOGRAFİMehmet Ali Çelebi kimdir?
Erkan Petekkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Erkan Petekkaya hayatı
BİYOGRAFİErkan Petekkaya kimdir?
Survivor Öykü Çelik nereli? Surivor Öykü Çelik kaç yaşında ve kimdir? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Çelik kimdir?
Survivor Sergen ne iş yapıyor? Survivor Sergen Bayar kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Sergen kimdir?
Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında? Survivor Yunus Emre Karabacak nereli, babası kim?
BİYOGRAFİSurvivor Yunus Emre Karabacak kimdir?
Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında, boyu kaç? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?
Survivor Aleyna yaşı kaç? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna kimdir?
Survivor Ayşe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Ayşe Yüksel hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Ayşe kimdir?
Survivor Emin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Emin Günenç hayatı
BİYOGRAFİSurvivor Emin kimdir?
Survivor Duygu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Duygu Serap Salman hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Duygu kimdir?