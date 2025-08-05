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        Haberler Spor Diğer Hüseyin Efe Özmen'den Avrupa şampiyonluğu - Diğer Haberleri

        Hüseyin Efe Özmen'den Avrupa şampiyonluğu

        Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, gençlerde altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 21:00 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:00
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        Hüseyin Efe Özmen'den Avrupa şampiyonluğu!
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        Milli sporcu Hüseyin Efe Özmen, Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hüseyin Efe Özmen, Fransa'nın Chateauroux kentindeki organizasyonda trap solo genç erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

        Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 8'e yükseldi.

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