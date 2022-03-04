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Hüseyin Elmalıpınar'a veda

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybetti. Elmalıpınar için İstanbul'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ünlü oyuncunun cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi

Hüseyin Elmalıpınar'a veda
Usta oyuncuya veda
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DHA

"Çiçek Taksi", "Kurtlar Vadisi", "Deli Yürek" ve "Çocuklar Duymasın" dizilerinin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan Hüseyin Elmalıpınar (51), dün Şişli Feriköy Mahallesi'nde yürüdüğü sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Elmalıpınar için bugün öğle vakti İstanbul, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Okmeydanı Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ünlü oyuncunun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve arkadaşları katıldı. Cemevi'ndeki törenin ardından Hüseyin Elmalıpınar'ın cenazesi, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

"SANAT CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Yıldız, Elmalıpınar'ın sevenlerine sabır dileyerek, "Üzüntülüyüz. Hüseyin kardeşimle dertleşme imkanımız olmuştu. İstanbul'umuzun önemli bir sanatçısıydı. Hayatı boyunca dik bir duruşu vardı. Sanat camiamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

"KEŞKE ONUN HAKKINI BU KADAR YEMESELERDİ"

Oyuncu Abidin Yerebakan da "Keşke bu kadar insana kırgın gitmeseydi. Keşke onun hakkını bu kadar yemeselerdi. Parasını alamadığını biliyorum. Hiçbir zaman hak ettiğini alamadı. İnsani tarafı her şeyden öndeydi. Allah sevdiği kulunu erken alırmış. Böyle aktörler kolay yetişmiyor." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇOK ROL ALDIK"

Oyuncu Ahmet Talay ise "Rabbim rahmetindeki gönül şefkati hiç kaybolmadan cennetin yolculuğuna Allah onu kabul eder inşallah. Hüseyin kardeşimle birlikte çok rol aldık, erken gidenlerden oldu. Mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu. Oyuncu Mekin Sezer de Hüseyin Elmalıpınar için "Beraber çalışmıştık, çok ince ruhluydu. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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