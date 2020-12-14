Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti.

HÜSEYİN ÜNEŞ KİMDİR?

Hüseyin Üneş, 1981 yılında doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da devam ettirdi. Üniversite eğitimini ise İstanbul Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı.

Hüseyin Üneş, 1998’de inşaat ve petrol sektöründe faaliyet gösteren Teknosan İnşaat A.Ş yönetim kurulu başkanı olmuş ve 2012’ye kadar bu görevini devam ettirmiştir.

2013 yılında Gölyurt İnşaat Enerji A.Ş’yi kurmuştur. 2014 Kargı Baz Metal A.Ş yönetim kurulu başkanlığı, 2014 Anatolia Maden A.Ş yönetim kurulu üyeliği, 2017 Pozitif Polimetal Bakır İşletmeleri A.Ş yönetim kurulu başkanlığı görevlerini halen sürdürmektedir.

Spora ve özellikle futbola olan tutkusu onu 2015 yılında Erzurum B.B Spor’da dış ilişkiler sorumlusu sıfatı ile yönetime girmesine sebep olmuştur. Hüseyin Üneş evlidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.