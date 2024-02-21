Husiler, ABD ile İngiltere’nin Yemen’in Hudeyde kentini 11 kez vurduğunu duyurdu

Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere, Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine beşinci kez hava saldırısı düzenledi.

Bu sabah da ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin sahil kenti Hudeyde'ye 6 saldırı düzenlediği duyurulmuştu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra hayati önemi bulunan üç limanı içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yemen medyasına göre es-Salif sahil bölgesi Husilerin kontrolü altında, hayati önem taşıyan bir limana ev sahipliği yapıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, 19 Şubat'ta Husilerin, Yemen'in Aden Limanı'na giden Yunanistan bandıralı, ABD'ye ait "M/V Sea Champion" isimli dökme yük gemisine doğru iki gemisavar balistik füze ateşlediği belirtilmişti.