Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

        Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD donanmasına ait bir gemiyi füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Husiler ABD'ye ait bir gemiyi hedef aldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyindeki Aden Körfezi'nde Husi güçlerinin düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi verdi.

        ABD donanmasına ait "Lewis B Puller" gemisini "uygun bir deniz füzesi" ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Foto: İHA
        Foto: İHA

        Açıklamasında, "Geminin görevleri arasında ülkemize yönelik saldırıya katılan ABD kuvvetlerine lojistik destek sağlamak da yer alıyor." ifadelerini kullanan Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini kaydetti.

        REKLAM

        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

        ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Husiler
        #ABD
        #YEMEN
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Van'da kahreden yangın! 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        ABD'de Teksas krizi sürüyor!
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        5 maddede zatürre: Belirtileri neler, nasıl bulaşır, hastalıktan nasıl korunabiliriz?
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        1 ve 9 sorunu.. Skorer şart
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        Japon uzay aracı 'hayata döndü'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Meteoroloji'den kar ve fırtına alarmı! Bu iller dikkat
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Ürdün'de ABD askerlerine yönelik saldırı
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Emekli EYT’linin kıdem tazminatı hakkı
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Yatakta uyuma alışkanlığımız ne zaman başladı?
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan kilise saldırısına ilişkin açıklama