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        Haberler Dünya Husiler: Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 188 gemiyi hedef aldık | Dış Haberler

        Husiler: Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 188 gemiyi hedef aldık

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:14 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:14
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        Husiler toplam kaç gemiye saldırdı?
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 188 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı "El-Mesire" televizyon kanalında saldırılara dair konuştu.

        Husi, Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde hedef alınan gemilerin sayısının 188'e ulaştığını aktardı.

        ABD ile İsrail'in Yemen halkına yönelik saldırılarını tırmandırmaya çalıştığını kaydeden Husi, söz konusu ülkelerin Yemen'e bu hafta 39 saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Husi, Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye düzenlenen saldırıların Husilerin "operasyonlarını" durdurmayacağını savunarak bu yılın başından itibaren ABD'ye ait MQ-9 tipi 11 SİHA'nın da düşürüldüğünü aktardı.

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        DURUM NE?

        Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Avrupa Birliği (AB) Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlatırken İtalya da 5 Mart’ta parlamento kararıyla bu misyona katılarak taktik komutayı üstlendi.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #kızıldeniz
        #Husiler
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