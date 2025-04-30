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        Haberler Dünya Husilerden ABD'ye ait uçak gemisine saldırı | Dış Haberler

        Husilerden ABD'ye ait uçak gemisine saldırı

        Husiler, ABD'ye ait USS Carl Vinson uçak gemisine Umman Denizi'nde saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 30.04.2025 - 23:11
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        Husilerden ABD'ye saldırı
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        Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisine ve ona bağlı savaş gemilerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin ABD'nin USS Carl Vinson uçak gemisine Umman Denizi'nde askeri operasyon düzenlediğini belirtti.

        Uçak gemisi ile filodaki diğer savaş gemilerine İHA'larla saldırılar düzenlediklerini ifade eden Seri, saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

        Seri, söz konusu operasyonun ABD güçlerinin, Yemen halkına yönelik yürüttüğü saldırılara karşılık yapıldığının altını çizdi.

        Sözcü Seri'nin açıklamasına ilişkin ABD makamlarından henüz bir değerlendirme yapılmadı.

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