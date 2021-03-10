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HaberlerGündem3. SayfaHUSUMETLİ DEHŞETİ! Öğretmen, komşusunu başından vurdu
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Öğretmen, tartıştığı komşusunu başından vurdu

Son dakika dehşet haberleri... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında husumet olan komşuların tartışması kanlı bitti. Öğretmen M.D., tartıştığı komşusu O.D.'yi silahla başından vurdu. Olayda O.D. ağır yaralanırken, M.D. silahı ile birlikte polise teslim oldu

HUSUMETLİ DEHŞETİ! Öğretmen, komşusunu başından vurdu
Öğretmen, komşusunu başından vurdu
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İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde öğretmen M.D., tartıştığı komşusu O.D.'yi silahla başından vurarak ağır yaraladı.

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan öğretmen M.D. ile komşusu O.D. sabah saatlerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönünce M.D. yanındaki silahla O.D.'nin başına ateş açtı.

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan O.D., ihbar üzerine gelen Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan O.D.'nin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Komşusunu yaralayan M.D. ise, olayın ardından silahı ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Öte yandan, O.D.'nin yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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