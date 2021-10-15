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Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetlisini defalarca bıçakladı
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İzmir'de sokakta karşılaştığı husumetlisini defalarca bıçakladı

İzmir'in Konak ilçesinde, sokakta karşılaşan husumetli şahısların tartışması kanlı bitti. M.T.'nin önce göğsünden ardından sırtında defalarca bıçakladığı Şahin Arıkan ağır yaralandı. Şüpheli M.T. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı

Husumetlisini defalarca bıçakladı
Husumetlisini defalarca bıçakladı
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DHA

İzmir'in Konak ilçesinde Şahin Arıkan, aralarındaki husumet nedeniyle tartıştığı M.T., tarafından defalarca bıçaklandı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi 1367 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.T. ile Şahin Arıkan, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginliğin artması sonucu M.T., yanında bulunan bıçakla çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Arıkan'ı önce göğsünden, daha sonra da defalarca sırtından yaraladı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Arıkan çok sayıda aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli suç aleti ile birlikte kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ağır yaralanan Arıkan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli M.T.'yi kısa sürede üzerinde bıçak ile yakaladı. Gözaltına alınan M.T., sorgulanmak üzere Basmane Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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