Konya'nın Çumra ilçesinde düğün salonu işleten Atilla Kılınçkan (35),husumetli olduğu Serhat Y. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İzzetbey Mahallesi Dumlu Caddesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Serhat Y., gelinlik mağazası işleten eşi T.Y.'nin, düğün salonunun kiralanması sırasında husumet oluşan Atilla Kılınçkan ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Serhat Y., Kılınçkan'ı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınçkan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KÜMESTE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Serhat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Serhat Y.'nin kaçtığı otomobili eşinin misafirliğe gittiği evin önüne park ettiği, anahtarını da duvarın üzerine bıraktığını tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Serhat Y.'nin bir akrabasının evine gittiğini belirledi. Eve baskın yapan polis, Serhat Y.'yi kümeste, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Serhat Y.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.