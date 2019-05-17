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'Huysuz Kedi'den kötü haber

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Yüz ifadesi nedeniyle internet fenomeni haline gelen 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) hayatını kaybetti. Sosyal medyada yapılan açıklamaya göre fenomen kedi annesi Tabatha'nın kollarında' öldü

Huysuz Kedi

Somurtkan yüz ifadesiyle internette fenomen haline gelen 'Huysuz Kedi' (Grumpy Cat) 7 yaşında hayatını kaybetti.

Sahiplerinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Huysuz Kedi 14 Mayıs'ta 'annesi Tabatha'nın kollarında' öldü.

Huysuz Kedi'nin idrar yolları enfeksiyonundan hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada "Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanı zor zamanlarda dahi güldürdü. Ruhu hayranları sayesinde her yerde yaşamaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

Huysuz Kedi'nin Instagram'da 2.4 milyon, Twitter'da da 1.5 milyon takipçisi vardı.

Sahibi Tabatha'nın kardeşi Bryan'ın 22 Eylül 2012'de fotoğrafını Reddit'e eklemesiyle ünlenen Grumpy Cat'in fotoğrafı tüm huysuz başlıklarında kullanılmaya başlanmıştı.

Somurtan yüz ifadesi sayesinde fenomen olan kedi, fotoğrafının internete yüklendiği günden bu yana sahibine milyonlarca dolar kazandırmıştı.

Huysuz Kedi'nin sahibi Tabatha Bundesen, kedinin sağladığı kazanç sonrası garsonluk işini bırakmıştı.

Geçtiğimiz sene ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkeme, Huysuz Kedi'yi izinsiz kullanan kahve şirketinin 710 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 650 bin TL) tazminat ödemesine karar vermişti.

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