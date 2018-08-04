Hvidovre - Fremad Amager düellosu

Danimarka 1.Lig heyecanı devam ediyor. Hvidovre, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Fremad Amager takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:45. Hvidovre son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fremad Amager, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 474. İddaa'da Hvidovre kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Fremad Amager kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hvidovre son hafta oynanan Fremad Amager maçında 0-0 berabere kaldı.

Fremad Amager ise Hvidovre maçında 0-0 berabere kaldı.

Fremad Amager ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fremad Amager, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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