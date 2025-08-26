Habertürk
        Haberler Ekonomi Otomobil Hyundai'nin İzmit'te üreteceği yeni model hakkında yeni ipucu - Otomobil Haberleri

        Hyundai'nin İzmit'te üreteceği yeni model hakkında yeni ipucu

        Hyundai'nin İzmit fabrikasında üreteceğini açıkladığı yeni elektrikli otomobil hakkında yeni ipuçları gelmeye başladı. Münih'te düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında tanıtılacak otomobilin markanın ürün gamında önemli bir yer tutması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:42
        İzmitli model hakkında yeni ipucu geldi
        Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında, Türkiye'yi yakından ilgilendiren modeller boy gösterecek.

        Öyle ki, Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek otomobilin konsept tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.

        Koreli üretici, 9–14 Eylül tarihleri arasında Münih'te kentinde fuarda dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı.

        .png
        .png

        Etkinlik öncesinde Hyundai'nin, konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel daha paylaşması bekleniyor.

        .png
        .png

        1997 yılından bu yana İzmit'te otomobil üretimi yapan Hyundai, yeni yatırımını Mart ayında duyurmuştu.

        'TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM KALİTESİ ÇOK DEĞERLİ'

        O dönem yapılan açıklamaya göre, İzmit'teki fabrikada yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlanacağı duyurulmuştu. Fabrikadan ilk elektrikli modeller ise 2026 yılında yollara çıkmaya başlayacak.

        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek

        Hyundai Motor Türkiye Başkanı YongJin Alex Kim, Mart ayında Habertürk'e yaptığı açıklamada, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini söylemişti.

        Kim, "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli. Yapacağımız yatırım hakkında ilgili Bakanlıklar ile teşvikler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

        Mayıs ayında açıklamalarda bulunan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel ise, "Türkiye'de yeni bir elektrikli otomobil üreterek, Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli otomobil üreten ilk şirket olacağız" şeklinde konuşmuştu.

        TOGG İKİ MODELİNİ SERGİLEYECEK

        Münih’te düzenlenecek fuarda yerli elektrikli otomobil markası Togg da yer alacak.

        Yapılan açıklamaya göre, fuarda Togg'un T10X ve T10F modelleri tanıtılacak. Dijital mobilite ekosistemini ziyaretçiler ile paylaşacak marka, kullanıcı odaklı çözümlerini de sergileyecek.

        Öte yandan, ziyaretçilere T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü yapma imkanı sunulacak. Togg, Münih fuarı birlikte kuruluşundan itibaren ilk kez bir otomobil fuarına katılmış olacak.

