Hyundai'nin İzmit'te üreteceği yeni model hakkında yeni ipucu

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında, Türkiye'yi yakından ilgilendiren modeller boy gösterecek.

Öyle ki, Hyundai’nin İzmit fabrikasında üretilecek otomobilin konsept tasarımı yavaş yavaş netleşiyor.

Koreli üretici, 9–14 Eylül tarihleri arasında Münih'te kentinde fuarda dünya prömiyeri yapılacak olan yeni konsept otomobilinin ilk görsellerini yayınladı.

Etkinlik öncesinde Hyundai'nin, konsept otomobilde öne çıkan tasarım öğelerini vurgulayan iki ek görsel daha paylaşması bekleniyor.

1997 yılından bu yana İzmit'te otomobil üretimi yapan Hyundai, yeni yatırımını Mart ayında duyurmuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM KALİTESİ ÇOK DEĞERLİ'

O dönem yapılan açıklamaya göre, İzmit'teki fabrikada yüzde yüz elektrikli araç üretimine başlanacağı duyurulmuştu. Fabrikadan ilk elektrikli modeller ise 2026 yılında yollara çıkmaya başlayacak.

Hyundai Motor Türkiye Başkanı YongJin Alex Kim, Mart ayında Habertürk'e yaptığı açıklamada, İzmit'te üretilecek elektrikli otomobilin Avrupa'ya ihraç edileceğini söylemişti.

Kim, "Türkiye'deki otomotiv üretimi kalitesi bizim için çok değerli. Yapacağımız yatırım hakkında ilgili Bakanlıklar ile teşvikler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.